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Олігарх Мазепін погрожував команді "Формули-1" позбавити їх фінансування через провали свого сина-гонщика

Олігарх Мазепін погрожував команді "Формули-1" позбавити їх фінансування через провали свого сина-гонщика

Київ • УНН

 • 576673 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Російський олігарх Дмитро Мазепін погрожував керівництву команди “Формули-1” позбавити їх фінансування через невдачі його сина Микити на гоночній трасі. Про це йдеться в документальному фільмі від Netflix “Формула-1”: ганяти, щоб вижити”, передає УНН.

Деталі

У 2021 році титульним спонсором команди “Хаас” стало підприємство “Уралкалій”, очолюване Мазепіним. У рамках спонсорської угоди місце одного із пілотів команди зайняв син російського олігарха Микита. Тоді ж у команду взяли ще одного молодого гонщика – Міка Шумахера. Як зазначають творці фільму, до цього в “Хаас” не брали новачків.

На відміну від Шумахера, Мазепін-молодший не міг показати гідний результат на трасі і постійно поступався колезі. Крім цього, болід сина олігарха неодноразово виносило з траси. Тренери команди називали Мазепіна “ходячою катастрофою” і визнавали, що “Хаас” розориться на аваріях Микити”.

Сам пілот своєї провини у невдачах не бачив і звинувачував у всьому команду та свій автомобіль, постійно просив його замінити. Старший Мазепін був незадоволений результатами сина, проте теж не бачив у цьому його вини. В одній із розмов із тренером Дмитро Мазепін пригрозив позбавити команду фінансування, якщо ситуація не виправиться.

Цитата

“Якщо нічого не зміниться, я надішлю офіційного листа про припинення фінансування перегонів. Будуть величезні проблеми із грошима. Може, це прискорить процес. Тому що ми втомилися терпіти ваше “намагайся краще”, “спробуй ще раз”. Якщо “Уралкалій” піде, гонок не буде. Змінюйте боліди”, - заявляв Мазепін.

Зазначимо, що тиск Мазепіна на команду відчувався відразу після того, як “Уралкалій” став її спонсором: фірмовими кольорами “Хаас” став російський триколор.

Нагадаємо

Раніше сина Дмитра Мазепіна Микиту висадили з боліда і той втратив місце в гоночній команді “Формули-1” “Хаас”, потрапивши до списку санкцій ЄС.

Він потрапив до списку як публічна постать, яка не відмовилася від зв'язку з “Уралкалієм”. На думку політичного експерта Володимира Цибулька, потрапляння дітей російських політиків та олігархів під санкції — виправданий крок, оскільки “у випадку з рф, діти та батьки — це спільники у розкраданні державних коштів.

Додамо

Як повідомляло Daily Mail, у квітні місяці у Микити Мазепіна заарештували віллу на острові Сардинія.

Вартість заарештованих активів становила близько 105 мільйонів євро. Вілла під назвою Rocky Ram була куплена у 2012 році у редактора італійської газети. Відомо, що з розкішних садів, що оточують віллу, відкривається краєвид на Середземне море, а на території є скульптури, фонтани та басейн.

У фінансовій поліції повідомили, що майно було оформлене на ім'я 23-річного Микити Мазепіна та його батька — Дмитра Мазепіна.

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