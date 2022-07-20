Глава Haas назвав вихід з команди Мазепіна плюсом для Міка Шумахера

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Минулого сезону Мазепін був партнером Шумахера у Haas, проте з ним розірвали контракт після вторгнення росії в Україну. На початку березня перед стартом цього сезону його змінив Кевін Магнуссен.

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"Це найкраще, що могло з ним трапитися. Він був дуже щасливий, коли я сказав йому, що ми підписали контракт з Кевіном, тому що Кевін дуже любить співпрацю. Він дбає про нього, намагається допомогти йому, коли може, і не намагається з ним боротися. Міку дуже пощастило, що у нього є такий товариш по команді як Кевін. Він може вчитися у нього як у людини, як у водія, дивлячись на його дані. Мік у набагато кращому становищі, ніж минулого року (коли напарником Шумахера був Мазепін – ред.)", - сказав Штайнер.

Зазначимо, що відносини Шумахера та Мазепіна були досить напруженими. Про це йшлося в документальному фільмі від Netflix “Формула-1”: ганяти, щоб вижити”. На відміну від Шумахера, Мазепін не міг показати гідний результат на трасі і постійно поступався колезі. Крім цього, болід сина олігарха неодноразово виносило з траси. Сам пілот своєї провини у невдачах не бачив і звинувачував у всьому команду. Казав, що болід Шумахера кращий і просив замінити свій автомобіль. Однак у команді заявляли, що обидва пілоти перебувають у рівних умовах.

Нагадаємо

Микита Мазепін став пілотом Haas, коли команду почав спонсорувати “Уралкалій”, очолюваний його батьком - олігархом Дмитром Мазепіним.

Через невдачі Мазепіна-молодшого на трасі олігарх погрожував керівництву команди позбавити їх фінансування.