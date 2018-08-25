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Google включив Чикатило до списку "видатних випускників" Ростовського університету

Київ • УНН

 • 23917 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Пошуковик Google включив серійного вбивцю Андрія Чикатило до списку "видатних випускників" Південного федерального університету (ПФУ), створеного на базі Ростовського державного університету. Про це повідомляє УНН.

Google включив Чикатило до списку "видатних випускників" Ростовського університету

Відзначимо, Чикатило заочно навчався на філологічному факультеті університету.

Агентство ТАСС повідомляє, що керівництво ПФУ вже звернулося в Google з проханням прибрати Чикатило з цього розділу.

"Ми це вже зробили - скарга на контент в Google відправлена. Ми звернули увагу співробітників Google, що Чикатило є небезпечним злочинцем і маніяком і не є, як вони стверджують, видатним випускником", - повідомили в університеті.

Також в ПФУ додали, що не знають "за яким принципом або за якими критеріями пошукова система Google у своїй видачі розмістила ім'я вбивці в одному ряду з видатними випускниками університету".

Нагадаємо, пошукова платформа Google в п'ятницю привітала Україну з 27-ю річницею Незалежності, присвятивши їй тематичний малюнок - дудл.

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