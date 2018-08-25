Google включил Чикатило в число "выдающихся выпускников" Ростовского университета
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Поисковик Google включил серийного убийцу Андрея Чикатило в число "выдающихся выпускников" Южного федерального университета (ЮФУ), созданного на базе Ростовского государственного университета. Об этом сообщает УНН.
Отметим, Чикатило заочно учился на филологическом факультете университета.
Агентство ТАСС сообщает, что руководство ЮФУ уже обратилось в Google с просьбой убрать Чикатило из этого раздела.
"Мы это уже сделали - жалоба на контент в Google отправлена. Мы обратили внимание сотрудников Google, что Чикатило является опасным преступником и маньяком и не является, как они утверждают, выдающимся выпускником", - сообщили в университете.
Также в ЮСУ добавили, что не знают "по какому принципу или по каким критериям поисковая система Google в своей выдаче разместила имя убийцы в одном ряду с выдающимися выпускниками университета".
Напомним, поисковая платформа Google в пятницу поздравила Украину с 27-й годовщиной Независимости, посвятив ей тематический рисунок – дудл.