Google також не братиме участі в інвестфорумі в Ер-Ріяді після зникнення Хашкаджі

За його даними, від Google в заході мала взяти участь Дайен Грін, голова підрозділу корпорації, що відповідає за “хмарні” технології. В Google телеканалу підтвердили, що Грін тепер не планує відвідувати форум, який пройде в Ер-Ріяді 23-25 жовтня. У компанії при цьому не уточнили причин такого рішення.

Тим часом, як нагадує CNBC, в останні дні декілька керівників великих компаній відмовилися від участі в конференції в Саудівській Аравії. В їх число входять гендиректор банку JPMorgan Chase Джеймі Даймон, голова ради директорів автомобілебудівної корпорації Ford Вільям Форд, глави інвестиційних компаній BlackRock Ларрі Фінк і Blackstone Стів Шварцман.

Як повідомляв УНН, Ер-Ріяд може визнати, що саудівський журналіст Хашкаджі помер під час допиту