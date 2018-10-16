Google также не будет участвовать в инвестфоруме в Эр-Рияде после исчезновения Хашкаджи

По его данным, от Google в мероприятии должна была принять участие Дайен Грин, глава подразделения корпорации, отвечающего за “облачные” технологии. В Google телеканалу подтвердили, что Грин теперь не планирует посещать форум, который пройдет в Эр-Рияде 23-25 октября. В компании при этом не уточнили причин такого решения.

Между тем, как напоминает CNBC, в последние дни несколько руководителей крупных компаний отказались от участия в конференции в Саудовской Аравии. В их число входят гендиректор банка JPMorgan Chase Джейми Даймон, председатель совета директоров автомобилестроительной корпорации Ford Уильям Форд, главы инвестиционных компаний BlackRock Ларри Финк и Blackstone Стив Шварцман.

Как сообщал УНН, Эр-Рияд может признать, что саудовский журналист Хашкаджи умер во время допроса