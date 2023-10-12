Google, Amazon і Cloudflare заявили про найбільшу в історії DDoS-атаку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Інтернет-компанії Google, Amazon і Cloudflare заявили, що цього тижня вони пережили найбільші у своїй історії DDoS-атаки. Всі три компанії зазначили, що атаки нового типу стали можливими через слабкість мережевого протоколу HTTP другого покоління. Про це пише Reuters із посиланням на повідомлення інтернет-гігантів, передає УНН.
Деталі
Компанії попередили, що великі DDoS-атаки можуть спричинити більш широкомасштабні збої в роботі інтернету.
Йдеться про Distributed Denial of Service — розподілена відмова в обслуговуванні.
Жодна з трьох компаній не повідомила, хто несе відповідальність за масштабні атаки.
Доповнення
Google повідомила, що її хмарні сервіси відобразили лавину несанкціонованого трафіку, яка в сім разів перевищила розмір рекордної DDoS-атаки 2023 року.
Cloudflare заявила, що пережита DDoS-атака була «втричі масштабнішою за будь-яку попередню атаку.
Підрозділ веб-сервісів Amazon підтвердив, що зазнав «нового типу розподіленої відмови в обслуговуванні (DDoS)».
Довідка
DDoS — основна форма атак в інтернеті: потік помилкових запитів на надання даних пригнічує цільові сервери і унеможливлює проходження по мережі реального веб-трафіку. Можливості цього способу кібератак зростають у міру розвитку Інтернету.
Атаки, зафіксовані Google, Cloudflare та Amazon, почалися, за заявами компаній, наприкінці серпня і продовжуються. У їхньому ході генерувалися сотні мільйонів фіктивних запитів на секунду. Google у корпоративному блозі заявила, що всього за дві хвилини такої атаки «було згенеровано більше запитів, аніж загальна кількість переглядів статей, про які повідомила Вікіпедія за весь вересень 2023 року».
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Усі три компанії заявили, що останні атаки були спричинені слабкістю HTTP/2. Це друга версія мережного протоколу HTTP, яка використовується для доступу до Всесвітньої мережі (World Wide Web). Вони наголосили, що HTTP/2 робить сервери особливо вразливими для несанкціонованих запитів. Технологічні гіганти закликали компанії оновити свої веб-сервери, щоб вони не залишалися вразливими.