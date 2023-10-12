Google, Amazon и Cloudflare заявили про крупнейшую в истории DDoS-атаку

КИЕВ. 12 октября. УНН. Интернет-компании Google, Amazon и Cloudflare заявили, что на этой неделе они пережили крупнейшие в своей истории DDoS-атаки. Все три компании отметили, что атаки нового типа стали возможными из-за слабости сетевого протокола HTTP второго поколения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщения интернет-гигантов, передает УНН.