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Google, Amazon и Cloudflare заявили про крупнейшую в истории DDoS-атаку

Google, Amazon и Cloudflare заявили про крупнейшую в истории DDoS-атаку

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Интернет-компании Google, Amazon и Cloudflare заявили, что на этой неделе они пережили крупнейшие в своей истории DDoS-атаки. Все три компании отметили, что атаки нового типа стали возможными из-за слабости сетевого протокола HTTP второго поколения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщения интернет-гигантов, передает УНН.

Детали

Компании предупредили, что крупные DDoS-атаки могут вызвать более широкомасштабные сбои в работе интернета.
Речь идет о Distributed Denial of Service — распределенный отказ в обслуживании.

Ни одна из трех компаний не сообщила, кто несет ответственность за масштабные атаки.

Дополнение

Google сообщила, что ее облачные сервисы отразили лавину несанкционированного трафика, которая в семь раз превысила размер рекордной DDoS-атаки 2023 года.

Cloudflare заявила, что пережитая DDoS-атака была «втрое масштабнее любой предыдущей атаки.

Подразделение веб-сервисов Amazon подтвердило, что подверглось «новому типу распределенного отказа в обслуживании (DDoS)».

Справка

DDoS — основная форма атак в интернете: поток ложных запросов на предоставление данных подавляет целевые серверы и делает невозможным прохождение по сети реального веб-трафика. Возможности этого способа кибератак растут по мере развития Интернета.

Атаки, зафиксированные Google, Cloudflare и Amazon, начались, по заявлениям компаний, в конце августа и продолжаются. В их ходе генерировались сотни миллионов фиктивных запросов в секунду. Google в корпоративном блоге заявила, что всего за две минуты такой атаки «было сгенерировано больше запросов, чем общее количество просмотров статей, о которых сообщила Википедия за весь сентябрь 2023 года».

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Все три компании заявили, что последние атаки были вызваны слабостью HTTP/2. Это вторая версия сетевого протокола HTTP, которая используется для доступа ко Всемирной сети (World Wide Web). Они отметили, что HTTP/2 делает серверы особенно уязвимыми для несанкционированных запросов. Технологические гиганты призвали компании обновить свои веб-серверы, чтобы они не оставались уязвимыми.

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