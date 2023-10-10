Хакери рф атакувалаи урядові портали Ізраїлю після атаки ХАМАСу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Група російських хакерів Killnet оголосила в неділю, що націлиться на всі урядові системи Ізраїлю, пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі 

Група заявила, що звинуватила Ізраїль у кровопролитті та звинуватила країну в підтримці України та НАТО. Killnet  також стверджував, що в неділю на деякий час вийшов із ладу вебсайт ізраїльського уряду та вебсайт агентства безпеки Shin Bet.

Твердження групи не вдалося відразу підтвердити. За даними сайту моніторингу вебсайт check-host.net, у неділю обидва вебсайти не працювали.

Доповнення

Тим часом Anonymous Sudan — хакерська група, яку експерти з кібербезпеки підозрюють як російську підставну групу — оголосила про підтримку «палестинського опору» та взяла на себе відповідальність за атаки на вебсайт Jerusalem Post, на короткий час вивівши його з мережі в понеділок вранці. Газета написала в заяві, опублікованій на X/Twitter, що вона «зазнала кількох кібератак». Відтоді її вебсайт було відновлено.

Десятки інших самозваних угруповань хактивістів стверджували, що вони зламували ізраїльську інфраструктуру, націлюючись на вебсайт, пов’язані з електростанціями та системами оповіщення про ракети. Багато атак не вдалося перевірити незалежно.

Фірма з кібербезпеки Group IB заявила, що хакерська група під назвою AnonGhost зламала мобільний додаток, який використовується для попередження ізраїльтян про ракети під час конфлікту. Хакери скористалися вразливістю в додатку, щоб вставити підроблені сповіщення з такими фразами, як «смерть Ізраїлю» та «ядерна бомба йде», поряд зі свастикою, відповідно до Group IB та скриншотів, опублікованих хакерами. Group IB повідомила, що додаток, ймовірно, було видалено з Google Play Store, де його завантажили 1 мільйон разів. 

Ізраїль часто стає об’єктом кібератак, і в деяких з них постійно звинувачують іранських хакерів. Однак поки не було зрозуміло, чи брали участь хакерські сили Ірану в поточному конфлікті.

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