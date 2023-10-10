Хакеры рф атаковали правительственные порталы Израиля после атаки ХАМАСа
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Группа российских хакеров Killnet объявила в воскресенье, что не делится на все правительственные системы Израиля, пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
Группа заявила, что обвинила Израиль в кровопролитии и обвинила страну в поддержке Украины и НАТО. Killnet также утверждал, что в воскресенье на некоторое время вышел из строя вебсайт израильского правительства и вебсайт агентства безопасности Shin Bet.
Утверждение группы не удалось сразу подтвердить. По данным сайта мониторинга вебсайт check-host.net, в воскресенье оба вебсайта не работали.
Дополнение
Тем временем Anonymous Sudan — хакерская группа, которую эксперты по кибербезопасности подозревают как российскую подставную группу — объявила о поддержке «палестинского сопротивления» и взяла на себя ответственность за атаки на вебсайт Jerusalem Post, на короткое время выведя его из сети в понедельник утром. Газета написала в заявлении, опубликованном в X/Twitter, что она «подверглась нескольким кибератакам». С тех пор ее вебсайт был восстановлен.
Десятки других самопровозглашенных группировок хактивистов утверждали, что они взламывали израильскую инфраструктуру, нацеливаясь на вебсайт, Эт’связанные с электростанциями и системами оповещения о ракетах. Многие атаки не могут быть проверены независимо.
Фирма по кибербезопасности Group IB заявила, что хакерская группа под названием AnonGhost взломала мобильное приложение, используемое для предупреждения израильтян о ракетах во время конфликта. Хакеры воспользовались уязвимостью в приложении, чтобы вставить поддельные уведомления с такими фразами , как «смерть Израиля» и «ядерная бомба идет», наряду со свастикой, согласно Group IB и скриншотам, опубликованным хакерами. Group IB сообщила, что приложение, вероятно, было удалено из Google Play Store, где оно было загружено 1 миллион раз.
Израиль часто становится объектом кибератак’, и в некоторых из них постоянно обвиняют иранских хакеров. Однако пока не было ясно, участвовали ли хакерские силы Ирана в текущем конфликте.
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