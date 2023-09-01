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Гонконг готується до тайфуну “Саола”: закриваються підприємства та школи, скасовано сотні рейсів

Гонконг готується до тайфуну “Саола”: закриваються підприємства та школи, скасовано сотні рейсів

Київ • УНН

 • 478318 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Гонконзі оголошений сигнал небезпеки - у місті закриваються підприємства, магазини, школи, зупиняються поїзди та літаки через наближення тайфуну “Саола”, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Уряд КНР підняв штормовий сигнал № 9 — другий за рівнем небезпеки, у звязку з наближенням тайфуну “Саола”. Це перше за останні три роки попередження такого рівня. Гонконгська обсерваторія оцінить необхідність оголошення штормового сигналу № 10, залежно від місцевих змін вітру, йдеться у повідомленні. Сигнал № 10 означає ураганний вітер, що досягає стійкої швидкості щонайменше 118 км/год.

Раніше місто закрило фондову біржу і школи, а також призупинило роботу більшості видів громадського транспорту напередодні приходу шторму в п’ятницю.

За прогнозами обсерваторії, “Саола” наблизиться до Гонконгу близько опівночі, попередивши про можливі шторми та швидке підвищення рівня води в низько розташованих прибережних районах.

Головний секретар Чан Квок-кі, який очолює урядову робочу групу з ліквідації наслідків шторму, попередив мешканців залишатися вдома.

“Це може бути дуже руйнівний тайфун. Ми сподіваємося звести збитки до мінімуму”, — заявив він.

За даними місцевої адміністрації аеропорту, в п’ятницю було скасовано близько 460 рейсів. Авіакомпанія Cathay Pacific Airways Ltd., заявила, що зупинила всі рейси до Гонконгу з 14:00 п’ятниці до 10:00 суботи.

У Гонконзі було призупинено всі поромні сполучення між внутрішньою гаванню та віддаленими островами, а також всі автобусні рейси.

За повідомленням оператора аеропорту, аеропорт Шеньчжень зупинив усі рейси з полудня. Підприємства закрилися раніше, а транспорт зупинився на три години пізніше, повідомив уряд.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Китай оголосив найвищий рівень небезпеки через тайфун “Саола”

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