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Гонконг готовится к тайфуну "Саола": закрываются предприятия и школы, отменены сотни рейсов

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Гонконге объявлен сигнал опасности - в городе закрываются предприятия, магазины, школы, останавливаются поезда и самолеты из-за приближения тайфуна “Саола”, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Правительство КНР подняло штормовой сигнал № 9 — второй по уровню опасности, в связи с приближением тайфуна “Саола”. Это первое за последние три года предупреждение такого уровня. Гонконгская обсерватория оценит необходимость объявления штормового сигнала № 10, в зависимости от местных изменений ветра, говорится в сообщении. Сигнал № 10 означает ураганный ветер, достигающий устойчивой скорости не менее 118 км/ч.

Ранее город закрыл фондовую биржу и школы, а также приостановил работу большинства видов общественного транспорта в преддверии прихода шторма в пятницу.

По прогнозам обсерватории, “Саола” приблизится к Гонконгу около полуночи, предупредив о возможных штормах и быстром повышении уровня воды в низко расположенных прибрежных районах.

Главный секретарь Чан Квок-ки, возглавляющий правительственную рабочую группу по ликвидации последствий шторма, предупредил жителей оставаться дома.

“Это может быть очень разрушительный тайфун. Мы надеемся свести ущерб к минимуму”, — заявил он.

По данным местной администрации аэропорта, в пятницу было отменено около 460 рейсов. Авиакомпания Cathay Pacific Airways Ltd., заявила, что остановила все рейсы в Гонконг с 14:00 пятницы до 10:00 субботы.

В Гонконге были приостановлены все паромные сообщения между внутренней гаванью и отдалёнными островами, а также все автобусные рейсы.

По сообщению оператора аэропорта, аэропорт Шэньчжэнь остановил все рейсы с полудня. Предприятия закрылись раньше, а транспорт остановился на три часа позже, сообщило правительство.

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