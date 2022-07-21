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Гонка на місце Джонсона: очільниця МЗС Британії Ліз Трасс обігнала Ріші Сунака у прем'єрських перегонах

Гонка на місце Джонсона: очільниця МЗС Британії Ліз Трасс обігнала Ріші Сунака у прем'єрських перегонах

Київ • УНН

 • 201865 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Опитування YouGov, проведене в середу ввечері та вранці в четвер, показало, що міністерка закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс випереджає колишнього канцлера на 62%. Про це повідомляє УНН з посиланням на SkyNews.

Деталі

Міністерка перемагає в кожній віковій категорії, серед чоловіків і жінок і серед тих, хто голосував за Brexit. Єдина категорія, де лідирує Сунак, це серед тих, хто залишився в голосуванні 2016 року.

Це знаменує надзвичайний поворот для Ріші Сунака, який був фаворитом під час п’яти турів голосування на місце премʼєр-міністра Королівства.

Наразі перевага Трасс менша, ніж у Бориса Джонсона проти Джеремі Хантом під час останнього змагання в 2019 році, коли він мав 74% проти 26% на початку перегонів, а потім виграв 66% проти 34%.

YouGov опитав 730 членів Консервативної партії в ніч на середу та вранці в четвер. 15% опитуваних сказали, що не знають, як би вони проголосували.

Нагадаємо

Ліз Трасс зустрінеться з Ріші Сунаком у фінальному раунді напруженої боротьби за місце Бориса Джонсона на посаді прем’єр-міністра Великої Британії.

Результати остаточного голосування мають бути оголошені не пізніше 5 вересня, і очікується, що Джонсон залишиться виконувачем обов'язків прем'єр-міністра до того часу.

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