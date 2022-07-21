Гонка на место Джонсона: глава МИД Британии Лиз Трасс обогнала Риши Сунака в премьерской гонке
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Опрос YouGov, проведенный в среду вечером и утром в четверг, показал, что министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс опережает бывшего канцлера на 62%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SkyNews.
Детали
Министерша побеждает в каждой возрастной категории, среди мужчин и женщин и среди голосовавших за Brexit. Единственная категория, где лидирует Сунак, среди тех, кто остался в голосовании 2016 года.
Это знаменует чрезвычайный поворот для Риши Сунака, который был фаворитом во время пяти туров голосования на место премьер-министра Королевства.
Теперь преимущество Трасс меньше, чем у Бориса Джонсона против Джереми Хантом во время последнего соревнования в 2019 году, когда он имел 74% против 26% в начале гонки, а затем выиграл 66% против 34%.
YouGov опросил 730 членов Консервативной партии в ночь на среду и утром в четверг. 15% опрашиваемых сказали, что не знают, как бы они проголосовали.
Напомним
Лиз Трасс встретится с Риши Сунаком в финальном раунде напряженной борьбы за место Бориса Джонсона в должности премьер-министра Великобритании.
Результаты окончательного голосования должны быть объявлены не позднее 5 сентября, и ожидается, что Джонсон останется исполняющим обязанности премьер-министра к тому времени.