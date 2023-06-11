Гондурас відкрив посольство в Пекіні після розриву відносин з Тайванем
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня.УНН. Гондурас відкрив посольство в Китаї, після того, як розірвав дипломатичні відносини з Тайванем на початку цього року, повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
У неділю Гондурас офіційно відкрив в Пекіні власне представництво, що підтверджує встановлення дипломатичних зв'язків між країнами.
Згідно з інформацією, президент Гондурасу Ксіомара Кастро приїхав в Китай з візитом до китайського лідера Сі Цзіньпіна.
Цей візит відзначає нову епоху в дипломатичних стосунках між обома країнами, пише Reuters.
Доповнення
У березні цього року Гондурас припинив десятирічні відносини з Тайванем і встановив дипломатичні зв'язки з Китаєм. Рішення Гондурасу було зумовлено позицією Китаю, який вважає Тайвань своєю власною територією і не допускає міждержавних відносин з країнами, що не визнають цю позицію.
Незалежний уряд Тайваню, зі свого боку, активно працює над залученням підтримки та розширенням дипломатичних зв'язків з іншими країнами.
Зараз Тайвань має офіційні дипломатичні відносини лише з 13 країнами, переважно небагатими державами та країнами, що розвиваються в Центральній Америці, Карибському басейні та Тихому океані.
Однак, відкриття посольства Гондурасу в Пекіні може дати можливості для подальшого зміцнення дипломатичних стосунків Китаю з іншими країнами, що мають дипломатичні зв'язки з Тайванем.
Зазначається, що відкриття посольства Гондурасу в Китаї свідчить про складну геополітичну ситуацію в регіоні та зміну дипломатичних альянсів.
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