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В воскресенье Гондурас официально открыл в Пекине собственное представительство, что подтверждает установление дипломатических связей между странами.

Согласно информации, президент Гондураса Ксиомара Кастро приехал в Китай с визитом к китайскому лидеру Си Цзиньпину.

Этот визит отмечает новую эпоху в дипломатических отношениях между обеими странами, пишет Reuters.

Дополнение

В марте этого года Гондурас разорвал десятилетние отношения с Тайванем и установил дипломатические отношения с Китаем. Решение Гондураса было обусловлено позицией Китая, который считает Тайвань своей собственной территорией и не допускает межгосударственных отношений со странами, не признающими эту позицию.

Независимое правительство Тайваня, со своей стороны, активно работает над привлечением поддержки и расширением дипломатических связей с другими странами.

В настоящее время Тайвань имеет официальные дипломатические отношения только с 13 странами, в основном с небогатыми государствами и развивающимися странами в Центральной Америке, Карибском бассейне и Тихом океане.

Однако, открытие посольства Гондураса в Пекине может дать возможности для дальнейшего укрепления дипломатических отношений Китая с другими странами, имеющими дипломатические связи с Тайванем.

Отмечается, что открытие посольства Гондураса в Китае свидетельствует о сложной геополитической ситуации в регионе и смене дипломатических альянсов.

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