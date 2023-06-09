Президент Гондурасу розпочала перший візит до Китаю після розриву відносин із Тайванем

КИЇВ. 9 червня. УНН. Президент Гондурасу Ксіомара Кастро прибула в Шанхай у п'ятницю під час свого першого візиту з того часу, як Китай встановив відносини з її країною, віддаливши її від колишнього дипломатичного союзника Тайваню, передає УНН.