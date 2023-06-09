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Президент Гондурасу розпочала перший візит до Китаю після розриву відносин із Тайванем

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Президент Гондурасу Ксіомара Кастро прибула в Шанхай у п'ятницю під час свого першого візиту з того часу, як Китай встановив відносини з її країною, віддаливши її від колишнього дипломатичного союзника Тайваню, передає УНН.

Президент Гондурасу розпочала перший візит до Китаю після розриву відносин із Тайванем

Деталі

Кастро зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном, щоб "спільно спланувати майбутній розвиток" відносин, повідомило офіційне китайське інформаційне агентство Сіньхуа. За повідомленнями державних ЗМІ, вона також візьме участь у відкритті посольства Гондурасу у Пекіні.

Перша зупинка Кастро під час її шестиденного візиту до Китаю — фінансового центру Шанхаю — є ще однією ознакою того, що дві країни, ймовірно, оголосять про нові економічні угоди. Вона проведе два дні в Шанхаї, протягом яких вона відвідає дослідницький центр Huawei і штаб-квартиру Нового банку розвитку — проекту країн БРІКС, що розвиваються, — перш ніж вирушити до Пекіна, повідомляє Phoenix TV.

Гондурас встановив офіційні відносини з Китаєм у березні, став останнім серед країн, що розірвали дипломатичні відносини з Тайванем. Пекін активізував свою боротьбу за переманювання дипломатичних союзників Тайваню з того часу, як у 2016 році президент Тайваню Цай Інвень обійняла посаду. З того часу Китаю вдалося переманити дев'ять колишніх партнерів Тайваню.

Остання перемога Пекіна відбулася на тлі зростання напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами в останні місяці, у тому числі через наполегливість Китаю, що зростає, щодо Тайваню і зростаючого впливу в Латинській Америці.

Пекін також розглядає ці зусилля як спосіб протидії дедалі частішим поїздкам європейських та американських законодавців на Тайвань. Такі візити, включаючи візит у серпні минулого року колишнього спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, зазвичай викликають гнівну реакцію Пекіна.

У Тайваню залишилося лише 13 дипломатичних партнерів: Беліз, Парагвай та Гватемала в Латинській Америці, Ватикан, Есватіні на півдні Африки та кілька країн Карибського басейну та південної частини Тихого океану.

Коли Гондурас розглядав можливість переходу до Китаю, його уряд заявив, що хоче нових інвестицій та зменшення боргу.

Міністр закордонних справ країни Едуардо Енріке Рейна повідомив місцевим ЗМІ у березні, що Гондурас попросив Тайвань переглянути умови погашення боргу у розмірі 600 мільйонів доларів, а Тайбей подвоїв свою щорічну допомогу Гондурасу.

Тайвань заявив, що постійно співпрацює з Гондурасом для задоволення потреб країни.

Експерти кажуть, що Гондурас придивляється до великих інвестицій Китаю в інфраструктурні проекти, включаючи нову греблю гідроелектростанції, яка є частиною більшого плану будівництва трьох гребель уздовж річки Патука. Китай уже інвестував майже 300 мільйонів доларів у першу греблю, відкриту у січні 2021 року.

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