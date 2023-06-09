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Президент Гондураса начала первый визит в Китай после разрыва отношений с Тайванем

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 июня. УНН. Президент Гондураса Ксиомара Кастро прибыла в Шанхай в пятницу во время своего первого визита с тех пор, как Китай установил отношения с ее страной, отдалив ее от бывшего дипломатического союзника Тайваня, передает УНН.

Президент Гондураса начала первый визит в Китай после разрыва отношений с Тайванем

Детали

Кастро встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы "совместно спланировать будущее развитие" отношений, сообщило официальное китайское информационное агентство Синьхуа. По сообщениям государственных СМИ, она также примет участие в открытии посольства Гондураса в Пекине.

Первая остановка Кастро во время ее шестидневного визита в Китай — финансового центра Шанхая — является еще одним признаком того, что две страны, вероятно, объявят о новых экономических соглашениях. Она проведет два дня в Шанхае, в течение которых она посетит исследовательский центр Huawei и штаб-квартиру Нового банка развития — проекта развивающихся стран БРИКС, — прежде чем отправиться в Пекин, сообщает Phoenix TV.

Гондурас установил официальные отношения с Китаем в марте, став последним среди стран, разорвавших дипломатические отношения с Тайванем. Пекин активизировал свою борьбу за переманивание дипломатических союзников Тайваня с тех пор, как в 2016 году президент Тайваня Цай Инвэнь вступила в должность. С тех пор Китаю удалось переманить девять бывших партнеров Тайваня.

Последняя победа Пекина произошла на фоне роста напряженности в отношениях с Соединенными Штатами в последние месяцы, в том числе из-за растущей настойчивости Китая в отношении Тайваня и растущего влияния в Латинской Америке.

Пекин также рассматривает эти усилия как способ противодействия участившимся поездкам европейских и американских законодателей на Тайвань. Такие визиты, включая визит в августе прошлого года бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, обычно вызывают гневную реакцию Пекина.

У Тайваня осталось всего 13 дипломатических партнеров: Белиз, Парагвай и Гватемала в Латинской Америке, Ватикан, Эсватини на юге Африки и несколько стран Карибского бассейна и южной части Тихого океана.

Когда Гондурас рассматривал возможность перехода в Китай, его правительство заявило, что хочет новых инвестиций и снижения долга.

Министр иностранных дел страны Эдуардо Энрике Рейна сообщил местным СМИ в марте, что Гондурас попросил Тайвань пересмотреть условия погашения долга в размере 600 миллионов долларов, а Тайбэй удвоил свою ежегодную помощь Гондурасу.

Эксперты говорят, что Гондурас присматривается к крупным инвестициям Китая в инфраструктурные проекты, включая новую плотину гидроэлектростанции, которая является частью более крупного плана строительства трех плотин вдоль реки Патука. Китай уже инвестировал почти 300 миллионов долларов в первую плотину, открытую в январе 2021 года.

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