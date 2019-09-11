Гончарук заявив, що Україна готова до нового опалювального сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Україна готова до проходження осіньо-зимового періоду. Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні ми провели нараду з керівниками НАК „Нафтогаз“ та переконалися в тому, що держава тобто, ми всі з вами добре готові до зими. Було своєчасно закуплено і накопичено достатню кількість газу для того, щоб цієї зими відчувати себе більш-менш впевнено”, — сказав Гончарук.
Як повідомлялося раніше, Україна убезпечила себе від тиску з боку РФ під час переговорів по газу.
Нагадаємо, газ на зиму за літньою ціною купили 13 тисяч українських сімей.