Гончарук заявил, что Украина готова к новому отопительному сезону
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украина готова к прохождению Осенне-зимнего периода. Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.
“Сегодня мы провели совещание с руководителями НАК „Нафтогаз“ и убедились в том, что государство есть, мы все с вами хорошо готовы к зиме. Было своевременно закуплено и накоплено достаточное количество газа для того, чтобы этой зимой чувствовать себя более-менее уверенно”, — сказал Гончарук.
Как сообщалось ранее, Украина обезопасила себя от давления со стороны РФ во время переговоров по газу.
Напомним, газ на зиму по летней цене купили 13 тысяч украинских семей.