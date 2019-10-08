Гончарук виступив за закон про нормативно-правові акти
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук хоче, щоб в Україні з’явився закон про нормативно-правові акти. Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з керівниками юридичних служб державних органів, передає кореспондент УНН.
"Я хочу, щоб ми найближчим часом дали відповіді на складні теоретичні питання. Щоб з’явився закон про нормативно-правові акти, який нарешті дасть відповіді навколо теоретичних спорів", - сказав Гончарук.
За його словами, юридичні служби повинні більше комунікувати між собою і в уряді найближчим часом займуться цим питанням.
"Усю цю роботу всередині уряду ми організуємо. Точно найближчим часом комунікації між юридичними відділами стане більше. І ми спробуємо максимально уніфікувати вимоги до написання юридичних документів. Ми хочемо, щоб з’явився стандарт, за яким можна звірятися", – сказав Гончарук.
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