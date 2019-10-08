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Гончарук выступил за закон о нормативно-правовых актах

Киев • УНН

 • 10402 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук хочет, чтобы в Украине появился закон о нормативно-правовых актах. Об этом он заявил сегодня во время встречи с руководителями юридических служб государственных органов, передает корреспондент УНН.

Гончарук выступил за закон о нормативно-правовых актах

"Я хочу, чтобы мы в ближайшее время дали ответы на сложные теоретические вопросы. Чтобы появился закон о нормативно-правовых актах, который наконец даст ответы вокруг теоретических споров", - сказал Гончарук.

По его словам, юридические службы должны больше коммуницировать между собой и в правительстве в ближайшее время займутся этим вопросом.

"Всю эту работу внутри правительства мы организуем. Точно в ближайшее время коммуникации между юридическими отделами станет больше. И мы попробуем максимально унифицировать требования к написанию юридических документов. Мы хотим, чтобы появился стандарт, по которому можно сверяться", - сказал Гончарук.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил юристов с профессиональным праздником.

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