Гончарук вірить, що його уряд пропрацює всі п'ять років президентства Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук сподівається, що його уряд пропрацює всі п’ять років та виховає професійних державних службовців. Про це він сказав під час міжнародного форуму YES в суботу, передає кореспондент УНН.
"Я дуже сподіваюся, що наша команда пропрацює всі п’ять років, і за результатами цих п’яти років зможе дозволити собі, побудувавши нормальні інституції, виховавши порядних, чесних, професійних державних службовців, піти далі та реалізовувати себе в інших сферах. Я дуже на це сподіваюся", - сказав Гончарук.
Нагадаємо, уряд уже у цьому році планує зробити частковий перепис населення.