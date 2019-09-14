В уряді планують взятися за перепис населення України вже цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Уряд уже у цьому році планує зробити частковий перепис населення України. Про це сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час міжнародного форуму YES в суботу, передає кореспондент УНН.
"…ми думаємо над тим, яким чином провести перепис населення вже у цьому році, а не в наступному, як це було заплановано. Я не думаю, що це абсолютно реально зробити повністю, але якусь значну частину ми точно зробимо", - сказав Гончарук.
Також, за його словами, наступний рік буде присвячений великим системним реформам, які повинні бути проголосовані парламентом восени цього року.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук збирається за пару тижнів представити у Верховній Раді України програму діяльності, яка викличе, на його думку, багато дискусій.