В правительстве планируют взяться за перепись населения Украины уже в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Правительство уже в этом году планирует сделать частичную перепись населения Украины. Об этом сказал Премьер-министр Алексей Гончарук во время международного форума YES в субботу, передает корреспондент УНН.
"...мы думаем над тем, каким образом провести перепись населения уже в этом году, а не в следующем, как это было запланировано. Я не думаю, что это абсолютно реально сделать полностью, но какую-то значительную часть мы точно сделаем", - сказал Гончарук.
Также, по его словам, следующий год будет посвящен крупным системным реформам, которые должны быть проголосованы парламентом осенью этого года.
Напомним, Премьер-министр Алексей Гончарук собирается за пару недель представить в Верховной Раде Украины программу деятельности, которая вызовет, по его мнению, много дискуссий.