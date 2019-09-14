Гончарук верит, что его правительство проработает все пять лет президентства Зеленского

"Я очень надеюсь, что наша команда проработает все пять лет, и по результатам этих пяти лет сможет позволить себе, построив нормальные институты, воспитав порядочных, честных, профессиональных государственных служащих, пойти дальше и реализовывать себя в других сферах. Я очень на это надеюсь", - сказал Гончарук.

Напомним, правительство уже в этом году планирует сделать частичную перепись населения.