Гончарук верит, что его правительство проработает все пять лет президентства Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Премьер-министр Алексей Гончарук надеется, что его правительство проработает все пять лет и воспитает профессиональных государственных служащих. Об этом он сказал во время международного форума YES в субботу, передает корреспондент УНН.
"Я очень надеюсь, что наша команда проработает все пять лет, и по результатам этих пяти лет сможет позволить себе, построив нормальные институты, воспитав порядочных, честных, профессиональных государственных служащих, пойти дальше и реализовывать себя в других сферах. Я очень на это надеюсь", - сказал Гончарук.
Напомним, правительство уже в этом году планирует сделать частичную перепись населения.