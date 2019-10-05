Гончарук відзвітував про тиждень роботи уряду

"Друзі, ми з вами вже напрацювали декілька традиційних форматів спілкування. Наприкінці кожного тижня я виділятиму пару годин, щоб розповісти про діяльність уряду. Тиждень видався дуже напруженим і особливо відповідальним. Уряд презентував Програму діяльності на 5 років. Головна її мета — зробити так, щоб держава працювала для людей. Людиноцентричність — базовий акцент документу", - зазначив він.

Він нагадав, що план дій уряду в залі Верховної Ради підтримали 236 голосами за. Також Прем'єр вказав, що уряд ухвалив декілька проривних рішень.

Також Гончарук вказав на розбудову КПП "Каланчак" та "Чонгар", де створюють режимну й сервісну зони. "Проте уряд не відновлює жодного сполучення з тимчасово окупованим Кримом. Крим - це Україна!", - наголосив очільник уряду.

Гончарук зазначив, що чиновники Держгеокадастру виконали його доручення. "Відтепер можна бачити онлайн всі рішення територіальних органів. Усі дані оновлюються автоматично", - додав він.

"Щоби перевірити готовність регіонів до опалювального сезону та скоординувати дії з реалізації реформ, у вівторок я провів селекторну нараду. Уряд визначив там головні акценти. Перший - субсидії мають отримати без виключення всі, хто цього потребує. Водночас ми з’ясовуємо, якими методами для приховування реальних доходів користуються деякі заявники на субсидію. "Дурити" державу - уже не мейнстрім. Настав час її рятувати", - вів далі Прем'єр.

З його слів, другий акцент - "кожна українська родина, усі дитячі садочки, школи та лікарні будуть забезпечені теплом, світлом та гарячою водою".

Очільник уряду нагадав і підписання меморандуму про координацію політик між урядом і НБУ. "Я вдячний Нацбанку за незалежну й послідовну політику. Наша економіка відновлюється, а інфляція знижується. Гарна тенденція!" - відзначив він.

"А вчора я мав велику зустріч із представниками бізнесу, де окреслив основні напряки програми дій уряду, які стосуються підприємців. Ми на постійному контакті. Уряд дбатиме про бізнес і захищатиме його від тиску, зокрема який чинять силові структури", - додав Гончарук.

"Дякую парламентарям за підтримку надважливих економічних законопроектів! Прийнято закон 1054-1 про приватизацію, який скасовує перелік із 1470-ти заборонених до приватизації підприємств. Насправді, в Україні зараз 3655 держпідприємств. З них понад 1213 - взагалі не працюють, а 477 - генерують збитки. А закон 1046 "Про концесію" об’єднає зусилля держави та бізнесу в розбудові дуже великих об’єктів. Приватний інвестор зацікавлений працювати чесно і якісно, бо вкладає в проект власні гроші. Так українська інфраструктура вдихне життя", - вказав очільник уряду.