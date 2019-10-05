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Гончарук отчитался о неделе работы правительства

Киев • УНН

 • 15848 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Уходящая неделя выдалась для правительства очень напряженной и особенно ответственной, и отметиласть принятием программы действий правительства и законопроектов, рядом решений в области цифровизации, открытием данных о геокадастрн и другим. Об этом написал на своей странице в Facebook Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

Гончарук отчитался о неделе работы правительства

"Друзья, мы с вами уже наработали несколько традиционных форматов общения. В конце каждой недели я буду выделять пару часов, чтобы рассказать о деятельности правительства. Неделя выдалась очень напряженной и особенно ответственной. Правительство презентовало Программу деятельности на 5 лет. Главная ее цель - сделать так, чтобы государство работало для людей. Человекоцентричность - базовый акцент документа", - отметил он.

Он напомнил, что план действий правительства в зале Верховной Рады поддержали 236 голосами за. Также Премьер указал, что правительство приняло несколько прорывных решений.

Также Гончарук отметил развитие КПП "Каланчак" и "Чонгар", где создают режимную и сервисную зону. "Однако правительство не восстанавливает никакого сообщения с временно оккупированным Крымом. Крым - это Украина!" - подчеркнул глава правительства.

Гончарук отметил, что чиновники Госгеокадастра выполнили его поручение. "Теперь можно видеть онлайн все решения территориальных органов. Все данные обновляются автоматически", - добавил он.

"Чтобы проверить готовность регионов к отопительному сезону и скоординировать действия по реализации реформ, во вторник я провел селекторное совещание. Правительство определило там главные акценты. Первый - субсидии должны получить без исключения все, кто в этом нуждается. В то же время мы выясняем, какими методами для сокрытия реальных доходов пользуются некоторые заявители на субсидию. "Обманывать" государство - уже не мейнстрим. Пришло время его спасать", - вел дальше Премьер.

По его словам, второй акцент - "каждая украинская семья, все детские сады, школы и больницы будут обеспечены теплом, светом и горячей водой".

Глава правительства напомнил и подписанние меморандума о координации политик между правительством и НБУ. "Я благодарен Нацбанка за независимую и последовательную политику. Наша экономика восстанавливается, а инфляция снижается. Хорошая тенденция!" - отметил он.

"А вчера я имел большую встречу с представителями бизнеса, где обозначил основные напрякы программы действий правительства, которые касаются предпринимателей. Мы на постоянном контакте. Правительство будет заботиться о бизнесе и защищать его от давления, в частности совершаемый силовые структуры", - добавил Гончарук.

"Спасибо парламентариям за поддержку сверхважных экономических законопроектов! Принят закон 1054-1 о приватизации, который отменяет перечень из 1470-ти запрещенных к приватизации предприятий. На самом деле, в Украине сейчас 3655 госпредприятий. Из них более 1213 - вообще не работают, а 477 - генерируют убытки. А закон 1046 "О концессии" объединит усилия государства и бизнеса в развитии очень больших объектов. Частный инвестор заинтересован работать честно и качественно, потому что вкладывает в проект собственные деньги. Так украинская инфраструктура вдохнет жизнь", - отметил глава правительства.

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