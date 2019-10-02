Гончарук: в Україні немає статистичних даних під величезну кількість критеріїв
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Україна має погану статистику, адже в державі немає статистичних даних під величезну кількість критеріїв. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні держава Україна має погану статистику. У нас немає статистичних даних під величезну кількість критеріїв. Купа папірців, а толку мало. Ми зараз лише створюємо нормальні системи показників, які ми кожен рік будемо міряти", – сказав Гончарук.
За його словами, є багато критеріїв, які будуть міряти на майбутнє, зокрема, моніторинг якості повітря.
"Ми задекларували, що хочемо на 20% знизити викиди. Ви справедливо нас запитаєте, а з якого показника? А я вам скажу відверто – ніхто не знає", - сказав Гончарук.
Нагадаємо, уряд планує вводити податки на викиди у довкілля.