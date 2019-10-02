Гончарук: в Украине нет статистических данных под множество критериев
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Украина имеет плохую статистику, ведь в государстве нет статистических данных под множество критериев. Об этом сегодня во время брифинга сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.
"Сегодня государство Украина имеет плохую статистику. У нас нет статистических данных под множество критериев. Куча бумажек, а толку мало. Мы сейчас только создаем нормальные системы показателей, которые мы каждый год будем мерить", - сказал Гончарук.
По его словам, есть много критериев, которые будут мерить на будущее, в частности, мониторинг качества воздуха.
"Мы задекларировали, что хотим на 20% снизить выбросы. Вы справедливо нас спросите, а с какого показателя? А я вам скажу откровенно - никто не знает", - сказал Гончарук.
Напомним, правительство планирует вводить налоги на выбросы в окружающую среду.