Уряд планує вводити податки на викиди у довкілля
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Уряд приділяє окрему увагу до податків на екстерналію і планує їх вводити. Про це сьогодні під час пресконференції повідомив Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.
“В рамках роботи уряду розглядається окрема увага до податків на екстерналії. Екстерналії це якраз викиди, те що шкодить довкіллю. Наша логіка — це вводити ті податки, на ті елементи, які ми хочемо зменшити”, — сказав Оржель.
За його словами будуть також переглядати логіку податків і прибирати шкідливі податки, наприклад, податок на працю, який не стимулює українців працювати.
“Як показує теорія, якраз податки екологічні є ефективними. Тому ця політика буде активно реалізовуватися та опрацьовуватися”, — сказав Оржель.
Нагадаємо, одним із головних пріоритетів, які закладає новий уряд, є енергоефективність.