Правительство планирует вводить налоги на выбросы в окружающую среду
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Правительство уделяет особое внимание к налогам на экстерналии и планирует их вводить. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.
“В рамках работы правительства рассматривается особое внимание к налогам на экстерналии. Экстерналии это как раз выбросы, то, что вредит окружающей среде. Наша логика — это вводить те налоги, на те элементы, которые мы хотим уменьшить”, — сказал Оржель.
По его словам будут также просматривать логику налогов и убирать вредные налоги, например, налог на труд, который не стимулирует украинцев работать.
“Как показывает теория, как раз налоги экологические эффективны. Поэтому эта политика будет активно реализовываться и обрабатываться”, - сказал Оржель.
Напомним, одним из главных приоритетов, которые закладывает новое правительство, является энергоэффективность.