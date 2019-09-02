Правительство планирует вводить налоги на выбросы в окружающую среду

“В рамках работы правительства рассматривается особое внимание к налогам на экстерналии. Экстерналии это как раз выбросы, то, что вредит окружающей среде. Наша логика — это вводить те налоги, на те элементы, которые мы хотим уменьшить”, — сказал Оржель.

По его словам будут также просматривать логику налогов и убирать вредные налоги, например, налог на труд, который не стимулирует украинцев работать.

“Как показывает теория, как раз налоги экологические эффективны. Поэтому эта политика будет активно реализовываться и обрабатываться”, - сказал Оржель.

Напомним, одним из главных приоритетов, которые закладывает новое правительство, является энергоэффективность.