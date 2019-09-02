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Правительство планирует вводить налоги на выбросы в окружающую среду

Правительство планирует вводить налоги на выбросы в окружающую среду

Киев  •  УНН

 • 11366 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Правительство уделяет особое внимание к налогам на экстерналии и планирует их вводить. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.

“В рамках работы правительства рассматривается особое внимание к налогам на экстерналии. Экстерналии это как раз выбросы, то, что вредит окружающей среде. Наша логика — это вводить те налоги, на те элементы, которые мы хотим уменьшить”, — сказал Оржель.

По его словам будут также просматривать логику налогов и убирать вредные налоги, например, налог на труд, который не стимулирует украинцев работать.

“Как показывает теория, как раз налоги экологические эффективны. Поэтому эта политика будет активно реализовываться и обрабатываться”, - сказал Оржель.

Напомним, одним из главных приоритетов, которые закладывает новое правительство, является энергоэффективность.

Украинские Национальные Новости

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