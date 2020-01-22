Гончарук розповів, що повинно стати "релігією" в Україні

"Ми повинні розуміти, що головний ресурс 21 століття - це інформація і репутація, а не нафта або природний газ. Якщо у вас гарна репутація, ви заслуговуєте на довіру і можете мати доступ до всіх ресурсів, які побажаєте. Це те, що відрізняє так звані "розвинені країни" від України - у них є більш надійні ресурси. Причина, по якій ми відрізняємося, дуже проста: ніхто не довіряє Україні", - сказав прем'єр.

Тому, з його слів, однією з цілей нового уряду є "відновлення довіри до нашої країни".

"Ще є інформація. Я вважаю, що інформаційні бар'єри також наносять нам шкоди. Інформація повинна бути відкритою, а відкриті дані повинні стати нашою релігією. Це створює прекрасні можливості для розвитку нашої економіки. Відкрита інформація дає інвесторам можливість планувати свою діяльність і проекти на майбутнє, і це те, що дуже розширює можливості людей. Я думаю, що Україна може бути провідною країною в цьому процесі з розширення прав і можливостей", - додав Гончарук.

Він підкреслив також, що інформація стосується технологій і знань, саме тому уряд "збирається інвестувати в людський капітал".

"Для нас дуже важливо, щоб українці стали більш освіченими і мали кращий доступ до сучасних інформаційних ресурсів. Дуже важливим аспектом є проникнення в Інтернет, і дуже важливо охопити Інтернетом всю територію країни. Це дозволить нам подолати цифровий розрив і ліквідувати розрив між міськими та сільськими районами, де діти перебувають у невигідному становищі з точки зору доступу до якісної освіти та інформації", - заявив прем'єр-міністр.

Як повідомлялося раніше в УНН, Гончарук перебуватиме з дводенним робочим візитом - 22-23 січня - в Давосі, де напередодні стартував Всесвітній економічний форум.