Гончарук рассказал, что должно стать "религией" в Украине

КИЕВ. 22 января. УНН. Главный ресурс 21 века - это информация и репутация, благодаря чему новое правительство собирается восстановить репутацию Украины на мировой арене и разрушить информационные барьеры внутри страны. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью для издания The Report Company в сотрудничестве с Newsweek, передает УНН.