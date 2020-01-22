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Гончарук рассказал, что должно стать "религией" в Украине

Киев • УНН

 • 11391 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Главный ресурс 21 века - это информация и репутация, благодаря чему новое правительство собирается восстановить репутацию Украины на мировой арене и разрушить информационные барьеры внутри страны. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью для издания The Report Company в сотрудничестве с Newsweek, передает УНН.

Гончарук рассказал, что должно стать "религией" в Украине

"Мы должны понимать, что главный ресурс 21 века - это информация и репутация, а не нефть или природный газ. Если у вас хорошая репутация, вы заслуживаете доверия и можете иметь доступ ко всем ресурсам, которые пожелаете. Это то, что отличает так называемые "развитые страны" от Украины - у них есть более надежные ресурсы. Причина, по которой мы отличаемся, очень проста: никто не доверяет Украине", - сказал премьер.

Поэтому, по его словам, одной из целей нового правительства является "восстановление доверия к нашей стране".

"Еще есть информация. Я считаю, что информационные барьеры также наносят нам вред. Информация должна быть открытой, а открытые данные должны стать нашей религией. Это создает прекрасные возможности для развития нашей экономики. Открытая информация дает инвесторам возможность планировать свою деятельность и проекты на будущее, и это то, что очень расширяет возможности людей. Я думаю, что Украина может быть ведущей страной в этом процессе по расширению прав и возможностей", - добавил Гончарук.

Он подчеркнул также, что информация касается технологий и знаний, поэтому правительство "собирается инвестировать в человеческий капитал".

"Для нас очень важно, чтобы украинцы стали более образованными и имели лучший доступ к информационным ресурсам. Очень важным аспектом является проникновение в Интернет, и очень важно охватить Интернетом всю территорию страны. Это позволит нам преодолеть цифровой разрыв и ликвидировать разрыв между городскими и сельскими районами, где дети находятся в невыгодном положении с точки зрения доступа к качественному образованию и информации", - заявил премьер-министр.

Как сообщалось ранее в УНН, Гончарук находиться с двухдневным рабочим визитом - 22-23 января - в Давосе, где накануне стартовал Всемирный экономический форум.

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