Гончарук прокоментував призначення Верещук представником у Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Народний депутат Ірина Верещук повністю відповідає вимогам на посаду представника Кабінету міністрів України в парламенті. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Призначили народного депутата, яка буде представляти інтереси уряду в парламенті. Чудова жінка, досвідчена, з юридичною освітою – все, як має бути. Зараз ми під неї створимо команду, яка буде опікуватися взаємодією уряду та парламенту", - сказав Гончарук.
При цьому, він додав, що наразі уряд має "чудові" відносини з парламентом, і ці два органи мають працювати, як "одна команда".
Раніше УНН повідомляв, що Кабінет міністрів призначив своїм представником у Верховній Раді народного депутата Ірину Верещук.