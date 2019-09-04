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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 88002 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114976 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106730 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113349 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121093 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148927 просмотра

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5 марта, 16:07 • 149126 просмотра

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Гончарук прокомментировал назначение Верещук представителем в Раде

Гончарук прокомментировал назначение Верещук представителем в Раде

Киев  •  УНН

 • 11396 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Народный депутат Ирина Верещук полностью соответствует требованиям на должность представителя Кабинета министров Украины в парламенте. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Назначили народного депутата, которая будет представлять интересы правительства в парламенте. Замечательная женщина, опытная, с юридическим образованием - все, как должно быть. Сейчас мы под нее создадим команду, которая будет заниматься взаимодействием правительства и парламента", - сказал Гончарук.

При этом, он добавил, что сейчас у правительства "замечательные" отношения с парламентом, и эти два органа должны работать, как "одна команда".

Ранее УНН сообщал, что Кабинет министров назначил своим представителем в Верховной Раде народного депутата Ирину Верещук.

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