Гончарук пояснив, що забезпечить Україні зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Верховна Рада сьогодні підтримала важливі для нашої економіки законопроекти, які дозволять країні розвиватися значно швидше. Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМУ.
“Сьогодні ми стали свідками реального прогресу з детінізації української економіки. Законопроекти № 1053 і № 1073 заслуговують на ухвалення з декількох причин. По-перше, ми мотивуємо споживачів отримувати фіскальні чеки. По-друге, вимагаємо за рахунок спрощення і здешевлення процесу застосування РРО все-таки їх використовувати. По-третє, цими заходами підвищуємо рівень захисту прав споживачів”, — пояснив Голова Уряду.
За його словами, підтримка Верховною Радою законопроекту № 1080 дозволить зменшити тиск на бізнес, тим самим стимулювати його до “білого” способу ведення діяльності. Законопроект розроблено з метою гуманізації кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, а також це нівелює можливість тиску службових осіб слідчих органів, які стежать за додержанням податкового законодавства.
Прем’єр-міністр високо оцінив роль ухвалення законопроекту № 1076 щодо вдосконалення публічних закупівель: “Нам потрібен розвиток конкурентного середовища у сфері закупівель в Україні. Більше того, ми гармонізуємо Закон України „Про публічні закупівлі“ з Директивами Європейського Союзу з питань закупівель. Це важливо в рамках Угоди про Асоціацію”.
“Окрім цього, Парламент підтримав ще одну важливу ініціативу з економічного блоку реформ — законопроект № 1050. Його реалізація сприятиме розвитку малого і середнього підприємництва. Надмірна регуляція має відійти в минуле”, — резюмував Олексій Гончарук.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України підтримала законопроекти № 1080 (Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес), № 1076 (Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель), № 1050 (Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню), № 1053-1 (Про внесення змін до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг) та № 1073 (Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг).