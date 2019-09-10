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Гончарук пояснил, что обеспечит Украине рост

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Верховная Рада сегодня поддержала важные для нашей экономики законопроекты, которые позволят стране развиваться значительно быстрее. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"Сегодня мы стали свидетелями реального прогресса по детенизации украинской экономики. Законопроекты № 1053 и № 1073 заслуживают принятия по нескольким причинам. Во-первых, мы мотивируем потребителей получать фискальные чеки. Во-вторых, требуем за счет упрощения и удешевления процесса применения РРО все же их использовать. В-третьих, этими мерами повышаем уровень защиты прав потребителей", - пояснил Глава правительства.

По его словам, поддержка Верховной Радой законопроекта № 1080 позволит уменьшить давление на бизнес, тем самым стимулировать его к "белому" способу ведения деятельности. Законопроект разработан с целью гуманизации уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, а также это нивелирует возможность давления должностных лиц следственных органов, которые следят за соблюдением налогового законодательства.

Премьер-министр высоко оценил роль принятия законопроекта № 1076 относительно совершенствования публичных закупок: "Нам нужно развитие конкурентной среды в сфере закупок в Украине. Более того, мы гармонизируем Закон Украины "О публичных закупках" с Директивами Европейского Союза по вопросам закупок. Это важно в рамках Соглашения об ассоциации".

"Кроме этого, Парламент поддержал еще одну важную инициативу из экономического блока реформ - законопроект № 1050. Его реализация будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства. Чрезмерная регуляция должна уйти в прошлое", - резюмировал Алексей Гончарук.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины поддержала законопроекты № 1080 (О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес), № 1076 (О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины по совершенствованию публичных закупок), № 1050 (О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию), № 1053-1 (О внесении изменений в Закон страны "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг) и № 1073 (О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг).

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