Гончарук пообіцяв до 4 лютого представити у ВР звіт про роботу уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук пообіцяв Президенту України Володимиру Зеленському підготувати до 4 лютого проміжний звіт про роботу Кабміну. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“За результатами зустрічі Олексій Гончарук пообіцяв до 4 лютого підготувати проміжний звіт про діяльність Кабміну та представити його в парламенті. Зокрема, народним депутатам презентують концепцію посиленого уряду, а також його часткового організаційного переформатування”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком і поставив перед урядом низку невідкладних завдань.
Як повідомляв УНН, 17 січня Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту України Володимиру Зеленському з правом внесення у Верховну Раду.
Раніше у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він "повний профан".
Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії "Слуга народу", під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, "захмарні" зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.
Також нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук через більш ніж півдоби після появи перших "зливів" з аудіозаписами нарад членів уряду та представників НБУ відреагував на їхню появу та заявив, що і надалі працюватиме над тим, щоб "кожен українець відчув реальні зміни".