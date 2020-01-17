Гончарук пообещал до 4 февраля представить в ВР отчет о работе правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал Президенту Украины Владимиру Зеленскому подготовить к 4 февраля промежуточный отчет о работе Кабмина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"По результатам встречи Алексей Гончарук пообещал к 4 февраля подготовить промежуточный отчет о деятельности Кабмина и представить его в парламенте. В частности, народным депутатам представят концепцию усиленного правительства, а также его частичного организационного переформатирования", - говорится в сообщении.
Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и поставил перед правительством ряд неотложных задач.
Как сообщал, 17 января Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Украины Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.
Ранее в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".
Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которого должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что Премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.
Также напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук более полсуток спустя после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".