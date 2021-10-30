Голубовська: завжди підтримуватиму Степанова - він врятував Україну

Цитата:

“Ви були свідками, що діялося у нас із протоколами, обговореннями протоколів... Чому підтримувала і підтримуватиму Степанова? Бо він просто врятував Україну. Адже ми, інфекціоністи, створили протокол, але куди б ми не зверталися, ми не могли домогтися, щоб його затвердили на рівні держави. Він нам сказав – даю вам один день на затвердження протоколу”, – заявила Голубовська.

Що було раніше

Максим Степанов був міністром охорони здоров'я України з 30 березня 2020 року по 18 травня 2021 року. Степанова звільнили з посади, попри заклики не робити цього з боку медичної спільноти. Як стало відомо УНН, Степанов занадто завзято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медиків та закупівлю вакцин від COVID-19 – це стало основною причиною невдоволення Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, за що він і зробив подання про відставку Степанова до Верховної Ради. Сам тодішній міністр повідомив, що не писав жодних заяв на звільнення, адже відповідає перед людьми.