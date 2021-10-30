Голубовская: всегда буду поддерживать Степанова - он спас Украину

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“Вы были свидетелями, что творилось у нас с протоколами, обсуждениями протоколов... Почему поддерживала и буду поддерживать Степанова? Потому что он просто спас Украину. Ведь мы, инфекционисты, создали протокол, но куда б мы не обращались, мы не могли добиться, чтобы он был утвержден на уровне государства. Он нам сказал — даю вам один день на утверждение протокола”, — заявила Голубовская.

Что было ранее

Максим Степанов был министром здравоохранения Украины с 30 марта 2020-го по 18 мая 2021 года. Степанова освободили от должности, несмотря на призывы не делать этого со стороны медицинского сообщества. Как стало известно УНН, Степанов слишком рьяно “выбивал” средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 — это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, за что он и сделал представление об отставке Степанова в Верховную Раду. Сам тогдашний министр сообщил, что не писал никаких заявлений на увольнение, ведь несет ответственность перед людьми.