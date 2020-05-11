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Голубовська спрогнозувала зростання захворюваності на COVID-19 після 12 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська допустила, що після 12 травня, з послабленням карантину, в Україні очікується підвищення рівня захворюваності на COVID-19. Про це вона сказала в інтерв'ю онлайн-журналу Vogue UA, передає УНН.

Голубовська спрогнозувала зростання захворюваності на COVID-19 після 12 травня

"Як би ми з вами не ховалися і яких би заходів не дотримувалися, рівень захворюваності після 12 травня підвищиться. Сподіваюся, не критично - але я можу тільки сподіватися, тому що захворювання не вивчене і невідоме. Два місяці ми пройшли без різкого піку захворюваності, і є надія, що критичних цифр не буде і в майбутньому", - сказала Ольга Голубовська.

Вона додала, що традиційно, літо - це не сезон коронавірусних інфекцій.

"У цій інфекції сезонність така ж, як у грипу. За логікою, захворюваність повинна знизитися влітку, але восени ми очікуємо другу хвилю", - додала Ольга Голубовська.

Нагадаємо, раніше інфекціоніст говорила, що друга хвиля епідемії коронавірусу в Україні восени може виявитися важчою, ніж перша.

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