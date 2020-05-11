Голубовская спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 после 12 мая

"Как бы мы с вами не прятались и каких бы мер не соблюдали, уровень заболеваемости после 12 мая повысится. Надеюсь, не критично - но я могу только надеяться, так как заболевание не изучено и неизвестно. Два месяца мы прошли без резкого пика заболеваемости, и есть надежда, что критических цифр не будет и в будущем", - сказала Ольга Голубовская.

Она добавила, что традиционно, лето - это не сезон коронавирусных инфекций.

"У этой инфекции сезонность такая же, как у гриппа. По логике, заболеваемость должна снизиться летом, но осенью мы ожидаем вторую волну", - добавила Ольга Голубовская.

Напомним, ранее инфекционист говорила, что вторая волна эпидемии коронавируса в Украине осенью может оказаться тяжелее, чем первая.



