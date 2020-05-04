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Вторая волна эпидемии коронавируса в Украине осенью может оказаться тяжелее первой - инфекционист

Киев • УНН

 • 45265 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Вторая волна эпидемии коронавирусной болезни в Украине может случиться осенью, и есть риски, что она будет тяжелее первой волны. Об этом в интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Вторая волна эпидемии коронавируса в Украине осенью может оказаться тяжелее первой - инфекционист

"Я больше всего на сегодня опасаюсь второй волны… Вторая волна, по опыту прошлых эпидемий, была всегда тяжелее. Так было при испанском гриппе, при гриппе H1N1. Правда, это коронавирусная инфекция – это немного другое. Тем ни менее, риски есть, и нам нужно быть готовыми к осени", - сказала инфекционист.

По её мнению, после этого вирус будет "ослаблять свою агрессивность" и циркулировать как штамм вируса гриппа.

"Сейчас подавляющее большинство экспертов считает, что пока не будет большого количества имунных лиц, угроза есть. Пока конечно большое количество людей, уже переболевших - гораздо больше, чем в официальной статистике", - добавила медик.

Напомним, ранее стало известно, что НАТО ведет подготовку ко второй волне коронавируса, которая может начать распространиться этой осенью.

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