Друга хвиля епідемії коронавірусу в Україні восени може виявитися важчою, чим перша - інфекціоніст
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Друга хвиля епідемії коронавірусної хвороби в Україні може статися восени, і є ризики, що вона буде важчою, чим перша хвиля. Про це в інтерв'ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.
"Я найбільше на сьогодні побоююся другої хвилі... Друга хвиля, з досвіду минулих епідемій, була завжди важчою. Так було при іспанському грипі, при грипі H1N1. Правда, це коронавірусна інфекція - це трохи інше. Тим не менш, ризики є, і нам потрібно бути готовими до осені", - сказала інфекціоніст.
На її думку, після цього вірус буде "послаблювати свою агресивність" і циркулювати, як штам вірусу грипу.
"Зараз переважна більшість експертів вважає, що поки не буде великої кількості імунних осіб, загроза є. Поки, звичайно, велика кількість людей вже перехворіли - набагато більше, ніж в офіційній статистиці", - додала медик.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що НАТО веде підготовку до другої хвилі коронавірусу, яка може почати поширитися цієї осені.