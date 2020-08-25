Голубовська: складно уявити будь-яку країну Європи, де так байдуже ставляться до фахівців

“Мені складно уявити будь-яку країну Європи, або Сполучені Штати, де так байдуже ставляться до всіх фахівців. За останні 5 років знищені, розтоптані всі кращі фахівці. Це те, що люди бачать в ЗМІ. А на місця привели тих людей, які поняття не мають, куди вони потрапили. Вони не мають профільної освіти тощо”, — зазначила Голубовська.

У той же час, з її слів, троє колишніх санітарних лікаря все-таки були залучені до роботи оперативного штабу по боротьбі з COVID-19.

“Фахівці знищені, кращий персонал пішов, вірусологи пішли, зараз стали галопом їх всіх набирати. П’ять років ВНЗ в країні ми не набираємо епідеміологів на навчання”, — сказала вона.

Як повідомляв УНН, за словами Голубовської, незважаючи на те, що Україна — це країна хронічних епідемій, у нас до сих пір так і немає санітарно-епідеміологічної служби, немає затвердженої процедури проведення епідрозслідування на рівні держави.