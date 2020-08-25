Голубовская: сложно представить любую страну Европы, где так наплевательски относятся к специалистам

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31973 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 69176 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 116503 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 109821 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 62833 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72351 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186574 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150424 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158348 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138581 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2м/с
42%
Популярные новости

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 15255 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13814 просмотра

Зеленский назвал переговоры с США по ископаемым положительными и анонсировал новые встречи

15 апреля, 15:30 • 10551 просмотра

В Турции проходит встреча по гарантии безопасности на Черном море, а не мирные переговоры - Зеленский

15 апреля, 15:50 • 10645 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10707 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 116503 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 109821 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 87025 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 99150 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 129128 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 5438 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10721 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13826 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16711 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18709 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Голубовская: сложно представить любую страну Европы, где так наплевательски относятся к специалистам

Киев • УНН

 • 10262 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Украине за последние 5 лет “растоптали” лучших специалистов, в частности, эпидемиологов. Об этом в эфире ток-шоу “Пульс” заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает УНН.

Голубовская: сложно представить любую страну Европы, где так наплевательски относятся к специалистам

“Мне сложно представить любую страну Европы, или Соединенные Штаты, где так наплевательски относятся ко всем специалистам. За последние 5 лет уничтожены, растоптаны все лучшие специалисты. Это то, что люди видят в СМИ. А на места привели тех людей, которые понятия не имеют, куда они попали. Они не имеют профильного образования и т.д.”, — отметила Голубовская.

В то же время, с её слов, трех бывших санитарных врача все-же были привлечены к работе оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

“Специалисты уничтожены, лучший персонал ушел, вирусологи ушли, сейчас стали галопом их всех набирать. Пять лет ВУЗы в стране мы не набираем эпидемиологов на обучение”, — сказала она.

Как сообщал УНН, по словам Голубовской, несмотря на то, что Украина — это страна хронических эпидемий, у нас до сих пор так и нет санитарно-эпидемиологической службы, нет утвержденной процедуры проведения эпидрасследования на уровне государства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.83
Bitcoin
$83,648.10
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,269.56
Ethereum
$1,587.39