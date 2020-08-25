Голубовская: сложно представить любую страну Европы, где так наплевательски относятся к специалистам

“Мне сложно представить любую страну Европы, или Соединенные Штаты, где так наплевательски относятся ко всем специалистам. За последние 5 лет уничтожены, растоптаны все лучшие специалисты. Это то, что люди видят в СМИ. А на места привели тех людей, которые понятия не имеют, куда они попали. Они не имеют профильного образования и т.д.”, — отметила Голубовская.

В то же время, с её слов, трех бывших санитарных врача все-же были привлечены к работе оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

“Специалисты уничтожены, лучший персонал ушел, вирусологи ушли, сейчас стали галопом их всех набирать. Пять лет ВУЗы в стране мы не набираем эпидемиологов на обучение”, — сказала она.

Как сообщал УНН, по словам Голубовской, несмотря на то, что Украина — это страна хронических эпидемий, у нас до сих пор так и нет санитарно-эпидемиологической службы, нет утвержденной процедуры проведения эпидрасследования на уровне государства.