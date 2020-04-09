Голубовська: рівень тестування на COVID-19 в Україні недостатній
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Рівень тестування на коронавірус в Україні абсолютно недостатній. Не вистачає епідеміологів та ресурсів. Про це в ефірі телеканалу Zik заявила лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу Ольга Голубовська, передає УНН.
"Треба визнати об'єктивно, що у нас рівень тестування абсолютно недостатній. Ми ж бачимо по сусідніх країнах, важливо виявляти хворих, дуже важливо, особливо безсимптомних форм. А ви їх можете виявити тільки в осередку біля хворої людини, яка потрапила в лікарню. Ось потрібно це коло людей перевіряти, епідеміологи для цього повинні бути, а ми знаємо, де поділися за ці роки епідеміологі наші", - сказала Голубовська.
Також вона додала, що на масшабне тестування в нашій країні не вистачає ресурсу.
Як повідомляв УНН раніше, в Україні на коронавірус протестували вже 20608 людей, за минулу добу було досліджено понад 2 тисячі зразків.