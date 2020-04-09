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Голубовская: уровень тестирования на COVID-19 в Украине недостаточный

Голубовская: уровень тестирования на COVID-19 в Украине недостаточный

Киев  •  УНН

 • 17790 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Уровень тестирования на коронавирус в Украине абсолютно недостаточный. Не хватает эпидемиологов и ресурсов. Об этом в эфире телеканала Zik заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская, передает УНН.

"Надо признать объективно, что у нас уровень тестирования абсолютно недостаточный. Мы же видим по соседним странам, важно выявлять больных, очень важно, особенно бессимптомных форм. А вы их можете обнаружить только в очаге у больного человека, попавшего в больницу. Вот нужно это круг людей проверять, эпидемиологи для этого должны быть, а мы знаем, куда делись за эти годы эпидемиологи наши", - сказала Голубовская.

Также она добавила, что на масшабное тестирование в нашей стране не хватает ресурса.

Как сообщал УНН ранее, в Украине на коронавирус протестовали уже 20608 человек, за минувшие сутки было исследовано более 2000 образцов.

Украинские Национальные Новости

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