Голубовская: уровень тестирования на COVID-19 в Украине недостаточный
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Уровень тестирования на коронавирус в Украине абсолютно недостаточный. Не хватает эпидемиологов и ресурсов. Об этом в эфире телеканала Zik заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская, передает УНН.
"Надо признать объективно, что у нас уровень тестирования абсолютно недостаточный. Мы же видим по соседним странам, важно выявлять больных, очень важно, особенно бессимптомных форм. А вы их можете обнаружить только в очаге у больного человека, попавшего в больницу. Вот нужно это круг людей проверять, эпидемиологи для этого должны быть, а мы знаем, куда делись за эти годы эпидемиологи наши", - сказала Голубовская.
Также она добавила, что на масшабное тестирование в нашей стране не хватает ресурса.
Как сообщал УНН ранее, в Украине на коронавирус протестовали уже 20608 человек, за минувшие сутки было исследовано более 2000 образцов.